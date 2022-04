Viggo Kristiansen ferdig avhørt av politiet

Viggo Kristi­ansen i bilen til faren, Svein Kristiansen, som kom for å hente sønnen etter at Høyesterett avgjorde at den Baneheia-dømte mannen skulle løslates i fjor sommer. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Tirsdag var Baneheia-dømte Viggo Kristiansen i et avsluttende avhør hos politiet som jobber med gjenopptakelsen av drapssaken fra 2000.

– Vi kan bekrefte at Viggo Kristiansen tirsdag var til avsluttende avhør i Oslo. Avhørene forløp fint, og Viggo svarte etter beste evne på det som ble forelagt ham, sier forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

Mesteparten av arbeidet med den nye etterforskningen er nå gjennomført, men politiet venter fremdeles svar på de avsluttende DNA-prøvene fra et laboratorium i utlandet.

Det er ventet at en avgjørelse vil komme før sommeren. Den vil enten medføre en frifinnelse av Kristiansen eller at det blir tatt ut ny tiltale, som i så fall vil utløse ny, full rettsbehandling av den 22 år gamle drapssaken.

Sjødin sier til TV 2 at Kristiansen er fornøyd med det han opplever som en etterforskning som er til hans gunst. Han refererer blant annet til at de nye etterforskerne på saken har funnet tilbake til et dommerkort fra 18. mai 2000 som bekrefter Kristiansens egen forklaring om at han spilte fotballkamp kvelden før drapene og ikke var i Baneheia sammen med Jan Helge Andersen.

– Dette ble han aldri trodd på, og det er selvsagt godt for ham at det nå kommer fram informasjon som styrker hans troverdighet, sier Sjødin.