NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 27. april.

Enighet i journalistforhandlingene

I natt ble det enighet i lønnsforhandlingene mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

Fristen for å komme til enighet gikk ut klokken 21 i går kveld, men partene ble enige om å fortsette forhandlingene på overtid.

Oppgjøret er på linje med rammen fra frontfaget og innebærer blant annet at det gis et generelt tillegg på 11 800 kroner som legges på minstelønnssatsene.

Zelenskyj: Russlands mål er større

Russlands mål går mye lenger enn den pågående krigen i Ukraina, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i sin daglige tale.

Han hevder Moskvas endelige mål er å rive i stykker det sentrale og østlige Europa og påføre slag mot verdens demokrati.

Gassprisene øker

Gassprisene i Europa har steget med opptil 17 prosent etter at Bulgaria og Polen opplyste i går kveld at Russland fra i dag stenger gasskranene til de to landene.

Ifølge Bloomberg skyldes prisstigningen frykt for at andre europeiske land kan bli de neste som Russland stenger gasstilførselen for.

Henrettelse i Singapore

Singapore har henrettet en psykisk utviklingshemmet mann fra Malaysia som var dømt til døden for smugling av heroin. Det opplyste mannens familie i natt.

Nagaenthran K. Dharmalingam fra Malaysia ble pågrepet i 2009 og anklaget for å ha smuglet 43 gram heroin inn i landet. Året etter ble han dømt til døden, og siden tapte han en rekke ankesaker. Den siste anken ble avvist i forrige måned.

Rakettangrep i Syria

Flere raketter ble skutt mot militære stillinger nær Syrias hovedstad Damaskus i natt, ifølge statlige medier i landet.

Rakettene ble skutt fra det nordlige Israel like etter midnatt og flesteparten av dem ble skutt ned av syrisk luftforsvar, ifølge en militærtalsmann i Syria. Det forelå ingen meldinger om drepte eller sårede. Den israelske hæren hadde i natt ikke kommentert opplysningene fra Syria.

Høyeste inflasjon siden 2001 i Australia

Årsinflasjonen i Australia var i første kvartal på 5,1 prosent, det høyeste nivået siden 2001. Det viser tall fra landets statistiske sentralbyrå i dag. Prisoppgang på drivstoff og energi var drivkraft bak veksten.

Oppgangen er større enn det analytikerne hadde trodd på forhånd. Den store prisoppgangen fører nå til spekulasjoner om at sentralbanken i Australia kan komme til å øke styringsrenten allerede i neste uke.