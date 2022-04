Jørn Eggum foreslås som ny LO-leder fra 2025

NTB

Fellesforbundets leder Jørn Eggum spilles inn som aktuell kandidat til å overta som LO-sjef i 2025. Eggum selv vet ikke om han vil ta jobben.

Fellesforbundets Steinar Krogstad går inn som nestleder i LO fram til kongressen i 2025. Da mener han at Eggum bør overta som LO-sjef, skriver Klassekampen.

På årets kongress vil Fellesforbundet stille seg bak at Peggy Hessen Følsvik fortsetter som leder. Hun ønsker selv å fortsette i en ny periode. Samtidig går Krogstad inn som nestleder, men han ønsker kun å fortsette fram til 2025.

– Jeg tror vi ser for oss et visst generasjonsskifte i LO-ledelsen i 2025. Jeg ser for meg at jeg tar en periode i LO nå, så får det framtidige lederskiftet foregå i neste periode, sier Krogstad, som legger til at han mener Jørn Eggum vil være en god leder for LO.

Eggum selv har ikke tatt stilling til om han ønsker et slikt verv.

– Det vet jeg ikke. Jeg har det godt i Fellesforbundet og har til hensikt å stille til valg i 2023 på vårt landsmøte, sier han.

Fellesforbundet er det største fagforbundet innen privat sektor og har tradisjonelt hatt to medlemmer i LO-ledelsen.