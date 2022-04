Spesialenheten henlegger sak etter at mann ble drept av politiet i Sarpsborg

NTB

Spesialenheten mener politiet handlet i nødverge da de drepte en 34 år gammel mann med tre skudd i Sarpsborg i august i fjor. Saken blir henlagt.

Det var 28. august i fjor den 34 år gamle statsborgeren døde etter at to polititjenestemenn løsnet skudd mot ham.

Spesialenhetens vurdering er at bruken av skytevåpen var nødvendig og forsvarlig i situasjonen som oppsto, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Konklusjonen er at saken henlegges ettersom intet straffbart forhold anses bevist.

Politiet hadde rykket ut på melding om at en mann løp etter en annen mann med kniv og truet med å drepe ham.

Tre tjenestemenn befant seg i politibilen som først ankom. To av disse gikk ut og anropte mannen. Fra en avstand på sju til åtte meter fra tjenestemennene tok vedkommende så opp en kniv og beveget seg raskt mot dem. I løpet av få sekunder avfyrte tjenestemennene fem skudd, og tre traff 34-åringen, skriver avisen.

Bistandsadvokat Harald Otterstad for moren til avdøde sier de tar konklusjonen til etterretning.

– Jeg tar til etterretning at Spesialenheten for politisaker mener det handler om nødverge. Min klient er orientert om resultatet av etterforskningen, men er skuffet over avgjørelsen som er fattet, sier Otterstad til avisen.