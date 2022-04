Melby erkjenner flere forbedringspunkter i coronahåndteringen

Regjeringen kunne gitt bedre veiledning til kommunene for å unngå å innføre strenge lokale tiltak, sier tidligere kunnskapsminister Guri Melby. Arkivfoto: Jil Yngland / NTB

NTB

Regjeringen overvurderte skolenes evne til å lage midlertidige lokaler i pandemien, og til tider ble tiltakene for strenge for barn og unge, sier Guri Melby (V).

– Jeg vet med hånden på hjertet at vi gikk på jobb hver dag med et mål om å skjerme barn og unge, men vi greide det ikke for alle til enhver tid, sier Melby til NTB.

Hun var kunnskapsminister gjennom pandemien fram til regjeringsskiftet i høst. Koronakommisjonen har gransket regjeringens håndtering, og tirsdag ble andre delrapport lagt fram.

Melby mener det er lett å forsvare den første nedstengningen av skolene, hvor man befant seg i en situasjon med lite oversikt med et behov for å redusere kontakt i samfunnet.

– Mange av oss trodde nok at skolene og kommunene skulle greie å gi et mer omfattende tilbud da vi hadde smitteverntiltak. Jeg tror nok vi overvurderte evnen til å lage midlertidige lokaler og den type provisoriske løsninger som kunne åpnet for mer fysisk undervisning, sier hun.

Ved enkelte tilfeller ble det for strenge tiltak på nasjonalt nivå, sier Melby og trekker fram årsskiftene 2020/2021 og 2021/2022. I tillegg kunne man vært flinkere på å gi bedre veiledning til kommunene for å unngå strengere tiltak lokalt, mener hun.

– Var det litt for store innslag av føre-var-tenkning?

– Noen ganger så ble det nok det. Og så tror jeg vi alltid må ta med i beregningen at det var vanskelig å vite hvordan situasjonen ville utvikle seg, sier den tidligere kunnskapsministeren.