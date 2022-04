SV: Det haster å sikre god grunnbemanning i helsetjenestene

Helsepolitisk talsperson Marian Hussein i SV mener at grunnbemanningen i helsetjenestene må styrkes.

NTB

Intensivkapasiteten var ikke god nok da pandemien traff. Nå mener SV det haster å sikre en god og stabil grunnbemanning i helsetjenestene.

– Vi kan ikke havne i en slik situasjon igjen. Kommuner og sykehus må få budsjetter som gjør det mulig å øke grunnbemanningen, sier helsepolitisk talsperson Marian Hussein i SV.

Hun mener at å sikre en stabil og god grunnbemanning er den største helseutfordringen Støre-regjeringen stor overfor og at det haster at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gjør noe med dette.

Koronakommisjonen konkluderer i sin rapport med at intensivkapasiteten i Norge ikke var god nok da pandemien traff vinteren og våren 2020.