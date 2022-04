Pengebeslag etter motorshow-ulykken på Bjerke

Minst sju personer ble skadd under motorshowet på Bjerke i Oslo søndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Politiet har funnet en mengde penger i forbindelse med etterforskningen av motorshow-ulykken på Bjerke.

– Det har blitt foretatt ransaking av campingvogner og diverse på parkeringsplassen. Da har vi funnet en mengde penger, sier politiadvokat Bente Vengstad til NRK.

Vengstad ønsker ikke si noe om beløpet som er funnet.

Minst sju personer ble skadd da en av sjåførene i showet mistet kontroll over bilen og kjørte inn i en tribune.

Sjåføren av bilen er siktet for uaktsom kjøring, mens eieren av firmaet som arrangerte showet, Daniel Klaas, er siktet for å ha skapt fare for allmennheten.

følge NRK undersøker politiet påstander om at arrangøren kun skal ha godtatt kontant betaling og ikke kort. Arrangøren selv avviser dette.

– Vi mener at min klient har gjort rede for inntektene sine her i Norge, sier advokat Patrick Lundevall-Unger.