NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 26. april.

Koronakommisjonen leverer sin avsluttende rapport

Koronakommisjonens leder Egil Matsen overleverer kommisjonens rapport til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) klokken 13. Den første rapporten tok for seg beredskapen i forkant og den første nedstengingen. Denne andre og siste rapporten dekker perioden fram til 31. oktober i fjor.

Norge deltar på Ukraina-møte i Tyskland

USA er vert for 40 allierte land som tirsdag møtes på den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland for å diskutere Ukrainas langsiktige forsvarsbehov og hvordan Ukrainas partnere kan fortsette å støtte Ukraina militært etter krigen. Norge er representert ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

FN-sjefen møter Putin

FNs generalsekretær António Guterres reiser tirsdag til Moskva der han skal møte president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov. Det er Guterres som har tatt initiativ til møtet, hvor han ønsker presse på for å finne en fredelig løsning og slutt på krigen i Ukraina. Guterres har også bedt om å få møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina.

Semifinale i Champions League

Pep Guardiolas Manchester City kjemper for tiden en intens kamp med Liverpool om å sikre seg Premier League-tittelen. De to samme lagene har også tatt seg til semifinalen i Champions League. Tirsdag barker de lyseblå fra Manchester sammen mot spanske Real Madrid i det første av to oppgjør. Returoppgjøret spilles onsdag i neste uke.