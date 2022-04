NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 26. april.

Lavrov: Fare for tredje verdenskrig

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at fredssamtalene med Ukraina vil fortsette, men han tror det er en reell fare for en tredje verdenskrig. Faren er både alvorlig og reell og kan ikke undervurderes, sier han.

Han anklager Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å late som om han forhandler om fred.

Nord-Korea varsler økt atomvåpen-satsing

Nord-Korea skal styrke og videreutvikle landets atomvåpenarsenal, sier landets leder Kim Jong-un.

– Vi skal fortsette med å styrke og utvikle vårt lands atomvåpenkapasitet raskest mulig, sa Kim under en militærparade i Pyongyang, ifølge landets statlige nyhetsbyrå KCNA i dag.

Person knivstukket i Oslo

En person ble funnet med stikkskader i overkroppen på Grønland i Oslo sentrum natt til tirsdag. Ingen er ennå pågrepet.

– Han ble funnet med flere stikkskader på overkroppen, som kan være forenlig med knivstikk. Det er ingen vitner til hendelsen, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Tilstanden til vedkommende er stabil, og politiet håper å få avhørt ham så snart det er mulig.

Massetesting i Beijing

Myndighetene i Kinas hovedstad skal gjennomføre massetesting av flesteparten av de 21 millioner innbyggerne i byen. Testingen startet i et av byens distrikt i går, og ble utvidet til å omfatte ytterligere tolv distrikt i dag.

70 koronatilfeller er så langt påvist siden et smitteutbrudd ble avdekket fredag.

Børsoppgang i Asia

Verdien av aksjene på de toneangivende asiatiske børsene steg da markedet åpnet i dag, dagen etter kraftig fall i Asia og Europa.

Utviklingen fulgte Wall Street, der markedet stengte med oppgang i går kveld norsk tid.

E18 i Asker åpnet igjen etter stengning

Pukk og stein gled ut ved Nesbru i Asker mandag kveld i forbindelse med bygge/gravearbeid. To felt på E18 like ved ble sperret på grunn av rasfare mens man gjorde et forsøk på å løsne massene.

Klokken 2 natt til tirsdag opplyste politiet at veien er åpnet i sin helhet.