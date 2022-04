Oslo kommune mener bosettingen av ukrainske flyktninger går for sakte

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo er frustrert over at det går så sakte med å plassere ukrainske flyktninger i Oslo. Kommunen har sagt de kan ta 2.000 flyktninger nærmest umiddelbart, men foreløpig har det bare kommet 31. Foto: Terje Pedersen / NTB

Byrådet i Oslo har sagt at de kan ta imot 2.000 ukrainske flyktninger. Hittil har det kommet 31.

Da det ble klart at Norge kunne forvente en bølge av flyktninger etter Russlands angrep på Ukraina, sa byrådet at 2.000 ukrainske flyktninger nærmest kunne bosettes umiddelbart i Oslo.

Men så ble det full stopp, skriver Avisa Oslo.

– Vi har fått 31 ukrainske flyktninger som skal bosettes. Vi har vært veldig frustrert over at det går veldig sakte. Grunnen til at det går sakte er at flyktningene skal kartlegges mens de fortsatt er i mottak, sier finansbyråd og nestleder i byrådet, Einar Wilhelmsen (MDG).

Ferske tall fra UDI viser at hittil har 14.536 ukrainere søkt om beskyttelse i Norge.

Wilhelmsen sier at kommunen nå har fått signaler om at det nå skal gå litt raskere enn før.

– Nå har vi fått på plass en avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om at vi skal ta imot 200 flyktninger denne uka, utenom kartleggingen. Det kan ta av litt av trøkket, sier han.