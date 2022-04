Arrangøren av motorshowet på Bjerke siktet – vil fortsette showene i Drammen

Mannskaper fra nødetatene ved stedet der flere personer ble skadd da en bil kjørte inn i en tribune under et motorshow på Bjerkebanen i Oslo søndag kveld.

Arrangøren av motorshowet på Bjerke som endte med at minst sju personer ble skadd, er blitt siktet for brudd på straffeloven. Nå vil han fortsette motorshowet.

Bilføreren som kjørte inn i en tribune under motorshowet, ble tidligere mandag siktet etter veitrafikklovens paragraf tre, som omtaler uaktsom kjøring.

Arrangøren av motorshowet er derimot siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 356. Paragrafen lyder slik: «Uaktsom fremkalling av fare for allmennheten straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.»

– Arrangøren er siktet for uaktsom fare mot allmennheten. Bilføreren har vært inne til avhør, sier politiadvokat Bente Vengstad i Oslo-politiet.

Mandag kveld ble arrangøren pågrepet av politiet. Oslo-politiet opplyser til NTB at mannen ble pågrepet i forbindelse med avhør, og at han ble løslatt etter avhøret.

Mannens forsvarer, advokat Patrick Lundevall-Unger, sier til NTB at han er glad for at hans klient ble løslatt etter avhøret. Nå skal motorshowet fortsette i Drammen, sier Lundevall-Unger etter å ha snakket med sin klient på telefon.

Gleder seg til nye show

– The show must go on, sier advokaten.

Han sier at hans klient absolutt stiller seg uforstående til siktelsen, og at de anser det som skjedde på Bjerke som et uhell.

– Han gleder seg til å dra videre til Drammen og vise alle hva dette showet er for noe og at det er trygt. Showet stopper ikke på grunn av dette, sier advokaten.

– Vil det bli tatt ytterligere sikkerhetstiltak etter det som skjedde i Oslo?

– Vi mener at sikkerhetsopplegget har vært på plass hele tiden, og det vil fortsette å være på plass i Drammen også. I løpet av alle de 40 årene dette har pågått, er dette første gang det har skjedd noe som dette, sier advokaten.

Lundevall-Unger sier at han ikke forstår at dette er en sak politiet skal nøste videre i, og at det dreier seg om et uhell ingen kan siktes eller lastes for.

Utenfor livsfare

Vengstad opplyser at de skadde personene er utenfor livsfare. Politiet ber folk som var på stedet og som har fått skader, om å ta kontakt med politiet.

Politiadvokaten sier at det er for tidlig å svare på om siktelsene i saken kan bli utvidet.

– Vi etterforsker bredt og ser på alle mulige sikkerhetsinstallasjoner og hvordan det var rundt parkeringsplassen der det ble avholdt, sier Vengstad.

Det er flere videoer fra motorshowet i mediene og i sosiale medier. Vengstad sier politiet har hentet inn noe videomateriale.

– Men vi vil gjerne at folk skal sende inn videoer hvis de har, sier hun.

– Har det vondt

Minst sju personer ble skadd da en av bilene i showet, som var på Bjerke i Oslo, mistet kontroll over bilen og kjørte inn i en tribune.

En av arrangørene av motorshowet sa til TV 2 mandag at bilføreren har det vondt etter det som har skjedd.

Flere av dem som var til stede på showet, reagerer på at det kun var et plastbånd og noen kjegler som skilte bilene og publikum. Arrangøren fremhevet at alle krav var oppfylt, men at den gjerne inviterer politiet til å se på sikkerheten før framtidige show.