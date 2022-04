Brann på institusjon i Eidsvoll – politiet jobber med å avklare om det er folk i bygget

NTB

Det brenner kraftig på taket til en institusjon i Eidsvoll, og politiet jobber med å få oversikt over om det er folk i bygget.

Politiet skriver på Twitter at det er brann i en bygning på Dal i Eidsvoll. Romerikes Blad skriver at brannvesenet opplyser at bygningen er overtent.

– Det brenner godt i bygget. Nødetatene er på stedet. Brannvesenet har sendt inn røykdykkere og jobber med å slukke brannen. Vi har ikke fått avklart om det er folk i bygget, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Det er foreløpig ikke meldinger om at noen er skadd i brannen, men politiet jobber med å få en status på hvor alle som hører til i bygget, nå er.