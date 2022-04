NTB

Tidligere statsråd og Sp-leder Liv Signe Navarsete vil bli Statsforvalter i Vestland.

Navarsete er på søkerlisten til å ta over stillingen fra tidligere Venstre-leder Lars Sponheim, som i vår meldte at han vil gi seg etter elleve år som statsforvalter og statsforvalter.

Bergens Tidende skriver at det står to andre navn på søkerlisten, blant annet dagens assisterende statsforvalter Gunnar O. Hæreid.

Navarsete sier til NTB at hun ikke anser det som et problem at hun har tette koblinger til partiet som styrer departementet som nå skal utnevne ny statsforvalter.

– De fleste av dagens statsforvaltere har en fortid som statsråd eller stortingsrepresentant, sier Navarsete.

Hun viser til at Anne Enger og Kåre Willoch begge har vært partiledere før de ble utnevnt til fylkesmenn, som det da het. Sponheim var partileder i Venstre før han ble utnevnt av den daværende rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg i 2010.

– At det er «bindinger» til en regjering er det gode rutiner på å håndtere ryddig. Så det ser jeg ikke som et problem, sier Navarsete.

Navarsete varslet i 2020 at hun ikke ønsket å stille til gjenvalg til Stortinget, der hun kom inn som representant første gang i 2005. Hun var leder av Senterpartiet fra 2008 til 2014.