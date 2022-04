20 personer innbrakt etter oljeaksjon på Slagentangen

NTB

Aksjonistene som lenket seg fast til oljetankeren Ust Luga på Slagentangen, er fjernet av politiet. I alt er 20 personer innbrakt i forbindelse med stuntet.

Samtlige er innbrakt for å ikke ha innrettet seg etter pålegg fra politiet i forbindelse med Greenpeace-aksjonen, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Aksjonen er nå avsluttet, og det var ved 15.30-tiden mandag ingen aksjonister på stedet. Politiet opprettholder vakthold inntil videre.

– Greenpeace-aksjonen var knyttet til et lasteskip med olje som skal losses ved Slagentangen. En gruppe aksjonister lenket seg fast til den Hongkong-registrerte oljetankeren Ust Luga. Skipet har for det meste indisk besetning. Aksjonistene som hadde lenket seg fast, er nå frigjort av politiet og brakt til arresten, skriver politiet.

– Bakgrunnen for at aksjonistene ble innbrakt, var at de brøt sikkerhetssonen rundt oljeanlegget. De etterkom ikke pålegg fra politiet og ble innbrakt til sentralarresten i Tønsberg, heter det videre.