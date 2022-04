Hoffets strømutgifter opp 111 prosent i fjor

NTB

Kongehuset hadde i 2021 en økning på 111 prosent i strømutgifter sammenlignet med året før. Det tilsvarer 3,7 millioner kroner.

Totalt hadde den ordinære driften av Kongehuset et regnskapsmessig driftsunderskudd på 4,7 millioner kroner i fjor. I tillegg kommer et planlagt regnskapsmessig driftsunderskudd på 129 millioner kroner for et pågående sikkerhetsprosjekt ved Hoffet.

I rapporten skriver hoffsjefen at arbeidet med å utvikle sikkerheten rundt de statlige og private kongelige eiendommene har vist seg å være mer komplisert enn det som ble lagt til grunn da forprosjektet ble utarbeidet.

– Både i Slottsparken og ved Bygdøy kongsgård har flere faktorer ført til at arbeidet har tatt lengre tid enn først antatt: Grunnforholdene har vist seg å være mer kompliserte enn det vi klarte å avdekke i forbindelse med forprosjektet, skriver hoffsjefen, som legger til at dette og andre faktorer har gitt forsinkelser på over et halvt år.

I en pressemelding om årsrapporten for 2021 skriver Hoffet at også dette året ble preget av coronapandemien. Likevel har det vært høyt aktivitetsnivå: Åtte fylker er besøkt fysisk og tre digitalt, og 31 kommuner er besøkt fysisk, samt 13 digitalt.

Det har vært 50 statsråd på Slottet, og andre lands ambassadører har vært mottatt i høytidelig audiens 27 ganger. I november tok kongeparet imot Nederlands kongepar på statsbesøk, og kronprinsen var på offisielt besøk til USA.