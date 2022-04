Bilfører som kjørte inn i publikum på motorshow, er siktet

Mannskaper fra nødetatene ved stedet der flere personer ble skadd da en bil kjørte inn i en tribune under et motorshow på Bjerkebanen i Oslo søndag kveld. Les mer Lukk

NTB

Bilføreren som kjørte inn i en tribune under et motorshow i Oslo søndag, er blitt siktet for brudd på vegtrafikkloven. Politiet etterforsker saken bredt.