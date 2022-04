En skadd i snøskred i Lyngen

NTB

To personer ble tatt av et snøskred i Lyngen mandag ettermiddag. En person skal være skadd, ifølge politiet.

Snøskredet gikk på Sofiatinden i Lyngen, opplyser Troms politidistrikt på Twitter.

Ifølge politiet kom det melding om at to personer ble tatt av skredet. Alle er gjort rede for, og en er skadd.

– Vi fikk melding om at to personer var tatt. Det var tre personer i turfølget. Alle er gjort rede for. Den ene personen er skadd, men er oppegående og bevisst. Vedkommende er ikke alvorlig skadd, sier operasjonsleder Eirik Kileng til VG.