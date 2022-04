Digitale læremidler tilpasses til ukrainske flyktningbarn

NTB

Norske forlag og edtech-selskaper jobber med å oversette digitale læremidler til ukrainsk, slik at ukrainske flyktningbarn kan få undervisning på morsmålet.

I disse dager tar norske skoler imot flere barn og unge som har flyktet fra krigen i Ukraina. Derfor jobber nå både norske forlag og edtech-selskaper så raskt de kan med å oversette digitale læremidler til ukrainsk.

Det skriver IKT Norge i en pressemelding. De er svært positive til at regjeringen har foreslått å bevilge 50 millioner til utvikling og tilpasning av digitale læremidler for ukrainske flyktningbarn.

– Det ligger i digitale læremidlers natur at de er raske å oversette sammenlignet med trykte bøker. Vi er stolte over at bransjen allerede er i gang og sikrer ukrainske flyktningbarn et godt møte med det norske samfunnet, sier Line Gaare Paulsen, direktør for utdanning i IKT Norge.

– Bare slik kan de fortsette sin skolegang, fortsetter Paulsen.

Det gjør også at de som skal bli i Norge over tid, integreres i samfunnet, understreker hun.