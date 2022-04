NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 24. april.

FN-sjefen til Tyrkia

FN-sjef António Guterres skal møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i morgen før han drar videre til Russland og til sist Ukraina. Det kunngjorde kontoret hans i natt.

Tyrkia har forsøkt å mekle mellom Ukraina og Russland. Fra før er det klart at Guterres skal besøke Moskva tirsdag, og deretter Ukraina på torsdag, i et forsøk på å finne en fredelig løsning på konflikten og få slutt på krigen i Ukraina.

Mange døde i brann i Nigeria

Over 50 personer er døde og mange skadd i en eksplosjon utløst av en brann som rammet et ulovlig oljeraffineri sørøst i Nigeria, ifølge lokale myndigheter og politi.

Årsaken til brannen, samt omfanget av antall døde og skadde, er ikke klart. Ifølge avisen Punch kan dødstallet overstige 100. Nigerianske myndigheter har etterlyst eieren av det ulovlige anlegget.

Mekling på overtid – fare for hotellstreik

Det mekles fortsatt på overtid i oppgjøret for overnatting, servering og catering, melder Parat. 1.250 hotell-, restaurant- og cateringansatte går ut i streik fra i dag dersom partene i meklingen i lønnsoppgjøret ikke kommer til enighet.

Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv startet fredag formiddag, og i går ettermiddag pågikk innspurten hos Riksmekleren, ifølge Fellesforbundet.

Melding om skudd på Grønland i Oslo

Oslo-politiet var i natt på Grønland med mye ressurser etter å ha fått meldinger om at det skal ha blitt avfyrt skudd. Det er ikke meldt om skadde.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen sa til NTB klokken 2.20 at de jobbet med å avhøre vitner.

– Det er ikke bekreftet at det er avfyrt skudd, men våre opplysninger tilsier at det kan ha vært tilfelle, sier han.

De undersøker om noen har blitt truffet av skuddene.

Grov voldshendelse i Ålesund

En mann er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en stygg voldshendelse i et garasjeanlegg på Moa i Ålesund, sier politiet i Møre og Romsdal.

– En person er blitt utøvd vold mot på en måte som politiet ser på som svært alvorlig. Mannen som fraktes arresten blir pågrepet for kroppsskade, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Sindre Molnes sier til NTB at den skadde var våken og ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus.

Migrantbåt kantret i Libanon

Et barn er omkommet og flere personer savnet etter at en migrantbåt med om lag 60 personer om bord kantret utenfor kysten nær havnebyen Tripoli nord i Libanon. Over 40 av dem som var om bord, er reddet. Det pågikk i natt leting etter resten.

Ifølge Libanons samferdselsminister Ali Hamie hadde båten lagt ulovlig ut fra landet, med både libanesere og syrere om bord.