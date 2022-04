Utsultede kreftceller ser annerledes ut på utsiden. Det kan gjøre immunterapi mer effektivt

Eldrid Borgan - forskning.no

Celler fra føflekkreft fant en nødløsning da forskerne sultet dem for aminosyren tryptofan. Men det gjør at immunforsvaret vårt lettere kan finne dem.

Siden kroppen vår ikke kan lage aminosyren tryptofan selv, må vi få den i oss gjennom kosten. Den viktige aminosyren brukes som byggestein i mange av proteinene cellene våre lager.

Det gjelder også for kreftceller.

Nå har norske og nederlandske forskere undersøkt hva som skjer når kreftceller sultes for tryptofan. Forsøkene viser at kreftcellene forandrer seg på utsiden, melder Dagens medisin.

Immunterapi virker ikke for alle

Forskerne brukte celler som stammer fra føflekkreft.

Norge er helt i toppen av statistikken på hvor mange som får denne kreftformen. I tillegg er det færre som overlever føflekkreft i Norge enn i resten av Norden.

Et lyspunkt er at mange av pasientene kan ha god effekt av immunterapi. Behandlingen går ut på å få kroppens eget immunforsvar til å angripe svulsten.

Men slett ikke alle responderer på behandlingen.

Nødløsning for kreftcellene

For at immunterapi skal virke, må immunforsvaret klare å gjenkjenne svulsten som noe fremmed.

Da kreftcellene ble sultet på laboratoriet, skjedde det noe på overflaten. Der finnes det nemlig mange forskjellige proteiner.

– Når det blir for lite av en slik aminosyre, i dette tilfellet tryptofan, vil kreftcellene finne nødløsninger for å sikre overlevelse, sier en av forskerne bak den nye studien, Johanna Olweus, til Dagens medisin.

Hun er professor ved Universitetet i Oslo og forsker på immunterapi ved Oslo universitetssykehus.

Kreftcellene brukte en annen aminosyre

Løsningen for kreftcellene var å bruke en annen aminosyre, fenylalanin.

Proteinene på overflaten hadde altså en annen sammensetning av aminosyrer enn vanlige proteiner.

Det gjør at immunforsvaret enklere kan kjenne igjen kreftcellene.

I teorien kan dette gjøre immunterapi mer effektivt, ifølge forskerne bak den nye studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

For tidlig å si noe om tryptofanfri diett

Tryptofan finnes i de fleste matvarer som har proteiner i seg, og det er spesielt mye i kjøtt, fisk, brun ris og soyabønner, ifølge Store norske leksikon.

− Et interessant spørsmål som oppstår som følge av resultatene, er om inntak av en tryptofanfri diett i en kortere periode kan øke effekten av immunterapi, men dette blir på nåværende tidspunkt bare spekulasjoner, skriver Olweus til Forskning.no.

For veien fra celleforsøk til pasienter er ofte lang.

Men uansett om en diett uten tryptofan er en god idé eller ikke, peker stadig flere studier på at mat kan påvirke både utviklingen og behandlingen av kreft.

Tarmbakterier kan påvirke immunterapi

Noen forskere har argumentert for at en ekstremt fettrik lavkarbodiett kan bedre effekten av kreftbehandling. Andre har derimot advart mot å kaste seg over en slik diett uten at vi har mer kunnskap.

Bakteriene i tarmen, som påvirkes av maten vi spiser, kan også ha noe å si for effekten av immunterapi. Det viste en liten amerikansk studie.

Referanse:

Abhijeet Pataskar mfl: Tryptophan depletion results in tryptophan-to-phenylalanine substitutants, Nature, mars 2022.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).