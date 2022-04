Sian satte fyr på Koranen i Sandefjord – flere motdemonstranter pågrepet

Sian-leder Lars Thorsen i aksjon under et tidligere arrangement i regi av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) på Østre Torg på Hamar. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Sian-leder Lars Thorsen satte fyr på Koranen under en markering i Sandefjord lørdag. Politiet brukte tåregass mot motdemonstrantene, og flere er pågrepet.

– Av hensyn til sikkerheten til de involverte, så politiet det som nødvendig å avslutte markeringen som Sian hadde. Det handler også om hensynet til uteliv og næringsliv i Sandefjord, sier stasjonssjef Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon til NTB i 16.30-tiden lørdag.

Kort tid tidligere hadde Sian-leder Lars Thorsen satt fyr på Koranen under markeringen på Torvet i Sandefjord, som startet klokken 15. Thorsen hadde på forhånd varslet at han ville gjøre dette.

Thokle sier at én motdemonstrant under koranbrenningen kom seg over gjerdet som var satt opp rundt Sian-medlemmene. Personen ble umiddelbart pågrepet av politiet.

Politibil ramponert

Den islamfiendtlige organisasjonens egne videobilder fra markeringen viser at motdemonstranter kastet steiner, egg og glassflasker mot medlemmene deres.

Thokle bekrefter at det ble kastet gjenstander, og sier at flere andre personer også er pågrepet, men at hun foreløpig ikke har oversikt over hvor mange.

– I tillegg er det flere motdemonstranter som er bortvist fra sentrum, sier hun.

Politiet brukte også tåregass mot motdemonstranter som gikk til angrep på gjerdene. Ifølge Thokle var det i 15.30-tiden mellom 300 og 400 personer på Torvet i Sandefjord, der markeringen ble holdt.

Bilder NRK har publisert, viser at en av politiets biler i Sandefjord er ramponert.

Thokle bekrefter til VG at det har blitt utøvd skadeverk mot to av politiets kjøretøy. Det er ikke meldt om skader blant politiets ansatte.

Politiet opplyser til Sandefjords Blad at det heller ikke er meldt om skader på noen andre personer. Avisen skriver at flere unge i 17.15-tiden lørdag fremdeles er på stedet og river i gjerdene og kaster egg mot politiet

– Ingen ønskesituasjon

Politistasjonssjefen mener at politiet har vært godt forberedt på markeringen.

– Vi har planlagt for dette lenge, og har hatt et ønske om at markeringen og motdemonstrasjonene skulle gjennomføres på en fredelig måte. Når det ikke skjer, og motdemonstranter ikke etterkommer pålegg, angriper gjerdene og situasjonen eskalerer, er det en samlet vurdering som gjør at vi velger å avslutte markeringen, sier Thokle.

– Men har dere vært godt nok forberedt når dere må avslutte en lovlig markering av sikkerhetshensyn?

– Det er ingen ønskesituasjon å måtte gjøre dette. Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og det er politiets oppgave å verne om den.

Thokle sier at politiet nå vil gå gjennom foto og videomateriale fra markeringen for å vurdere om det kan bli aktuelt å opprette straffesaker.

Opptøyer i Sverige etter koranbrenninger

I påsken brøt det ut opptøyer i flere svenske byer etter at danske politikeren og høyreekstremisten Rasmus Paludan gjennomførte flere koranbrenninger.

Flere titalls politifolk og sivile ble skadd, og politibiler og bygninger ble satt i brann. Svensk politi har sagt at de mener at kriminelle gjenger, og ikke vanlige demonstranter, sto bak opptøyene.

Paludan var i Norge i februar der han deltok på en Sian-markering foran Stortinget, men han brant ikke Koranen under sin appell

Saken oppdateres