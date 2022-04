Mann tiltalt for uaktsomt drap etter trafikkulykke i Oslo

NTB

En 32 år gammel bilist må onsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha kjørt på en scooterfører som døde av skadene.

Ulykken skjedde i Smestadkrysset i Oslo på formiddagen 7. oktober 2020. Ifølge tiltalen kjørte den 32 år gamle mannen på rødt lys og kolliderte med scooteren. Kvinnen som kjørte scooteren, omkom på stedet som følge av omfattende hodeskader.

32-åringen er også tiltalt for å ha brukt mobiltelefon under kjøring ettersom han kort tid før kollisjonen skal ha åpnet epost og forsøkt å foreta anrop med telefonen uten at denne var håndfri.

Oslo tingrett har satt av tre dager til behandlingen av saken.