Ny NRK-serie dykker ned i «en grenseløs verden av porno»: - Tror absolutt det tikker inn noen klager

Programleder Emilie Teige Skrattegård (til høyre) møter Onlyfans-manager Lotte, Camminghus-sjef Ramona og skaperen av runkemaskinen Handy i en av «Porno 2022»-episodene. Serien er skapt av TV Wonder for NRK. Foto: TV Wonder/NRK

Ragnhild Aarø Njie - Kampanje.com

Programleder Emilie Teige Skrattegård tror den nye serien «Porno 2022» vil bli møtt med både sinne og glede hos TV-seerne.

Emilie Teige Skrattegård er programleder i nye NRK-serien «Porno 2022», som har premiere i NRK TV onsdag 20. april og som sendes på NRK1 kvelden etter.

Skrattegård sier til Kampanje at hun ønsket å lage en serie om porno fordi hun mener nordmenn, og særlig unge voksne, fortjener en serie som kartlegger pornolandskapet «sånn det faktisk er nå».

- Det er en grenseløs verden av porno der ute, og den føles kaotisk, så målet er å gjøre den verdenen forståelig for oss. Jeg har jobbet i TV en stund, med manus og regi, og har lenge tenkt at porno er noe jeg gjerne skulle laget noe på. Jeg synes tabuer er noe av det viktigste journalistikken kan ta for seg, og der ligger porno midt i smørøyet – det er en del av så mange nordmenns liv, men likevel så vanskelig å snakke om.

– Hva er egentlig porno i 2022?

Programlederen forteller at serien er laget med unge voksne som målgruppe, men at hun håper den vil oppleves som relevant for flere.

- Hva kan publikum forvente?

- Jeg håper at seerne vil oppleve at de ser en serie som er både morsom og alvorlig, kritisk og åpen – og at de trigges til å trekke sine egne slutninger. Jeg selv har jo vokst opp med at porno er et tastetrykk unna, men det begynner å bli en gammel måte å tenke på det på, for nå dukker den opp selv når man ikke oppsøker den. Og i tillegg har det blitt vanligere å lage, også i Norge. Hva betyr denne revolusjonen for oss? Hva skal man mene om det? Og ikke minst: Hva er egentlig porno i 2022?

– Har vært komplisert og vilt spennende

Skrattegård forteller at «Porno 2022» er en serie laget på målgruppens premisser, og at redaksjonen har tatt oppgaven på stort alvor. Det gjorde de blant annet gjennom «en masse intervjuer med målgruppa» og via en landsdekkende undersøkelse.

- Slik fikk vi innspill på hva de føler at de trenger å finne ut av: Hvorfor og hvordan noen velger å lage porno, hvem som har makten i et uoversiktlig marked, og hvordan det påvirker oss, sier hun.

- Med dette som utgangspunkt har vi møtt mennesker som er i ulike områder av bransjen: både utøvere, produsenter, tilretteleggere, markedsførere og forbrukere. Vi har hatt grundige prosesser – og de mange etiske problemstillingene som dukket opp underveis har stått i sentrum av jobbhverdagen. Det har vært en komplisert og vilt spennende sannhetssøken.

- Hva er det mest overraskende eller oppsiktsvekkende du oppdaget i løpet av arbeidet med serien?



- Kanskje da jeg innså hvor sinnssykt integrert porno har blitt i hverdagen til spesielt unge voksne. Jeg tenker at for oss er ikke internett et «lag» oppå hverdagen, eller noe man «surfer på», men et sted vi bor og lever livene våre.



- Og med den forståelsen i bagasjen blir det å vite at porno dukker opp der hele tiden en skikkelig ild under rumpa på at vi må prate om det. Og så må jeg si at det er oppsiktsvekkende hvor lite det er forsket på nordmenns forhold til pornografi. Det håper jeg at det blir mer av fremover, fortsetter hun.

– Ikke overrasket om det blir litt blest

Skrattegård sier at hun «forventer det meste» av reaksjoner på serien - alt fra TV-seere som blir veldig sinte, til de som er glade for at man endelig tar opp tematikken.

- Jeg vet jo at dette er et tema som engasjerer på mange vis, og har derfor hatt stor ærefrykt i møte med det – og blir ikke overrasket om det blir litt blest. Men, drømmen er jo at serien kan bidra med noe godt inn i dagens sinnssykt viktige samtykkedebatt, og kanskje til og med skape noen debatter høyere oppe i systemet om hvordan Norge skal håndtere porno. Det blir spennende å se!

Hvis «Porno 2022» ender opp med å skape blest, er det i så fall ikke første gangen NRK-publikummet hisser seg opp over lettkledde eller nakne kropper. Da P3-serien «Trekant», som handlet om sex og rettet seg mot en yngre målgruppe, ble sendt på NRK for 12 år siden, fikk den nemlig 46 klager hos Kringkastingsrådet og over 8000 klager hos NRKs publikumsservice.

– Jeg tror absolutt at det tikker inn noen klager på denne serien, ja

- Tror du denne serien kan få lignende reaksjoner, eller er folk mer vant til å se sex på TV nå?

- Jeg tror absolutt at det tikker inn noen klager på denne serien, ja. Noe annet ville kanskje vært rart, når temaet er porno? Jeg tenker at det er viktig at folk opplever at de har en mulighet til å samhandle med programmet, det ønsker jeg skikkelig velkommen, sier Skattegård.

- Og så mener jeg at det er umulig å lage en god og relevant serie om hva porno er i dag – som virkelig tør å stirre det i hvitøyet – uten å ha med hva det faktisk er, og derfor peke ganske tydelig på det, legger hun til.

- Vi har hatt en innstilling om at vi må gjøre det ordentlig, eller ikke i det hele tatt, men vi har hatt kontinuerlig fokus på at vi kun viser det som er nødvendig for å forstå konteksten, avslutter hun.

