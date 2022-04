Mann siktet for dobbeltdrap i Kristiansand fengslet i fire nye uker

En politibil parkert bak sperringer ved huset på Søm i Kristiansand der to kvinner ble drept i slutten av mars. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Mannen som er siktet for å ha drept kona og datteren sin på Søm i Kristiansand, er varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Det bekrefter mannens forsvarer, advokat Nils Anders Grønås, overfor Fædrelandsvennen etter fredagens fengslingsmøte i Agder tingrett.

Den 56 år gamle syriske familiefaren meldte seg selv for politiet etter at han skal ha drept ektefellen og den 20 år gamle datteren mandag 28. mars i år. Dagen etter ble mannen varetektsfengslet i fire uker. De første to ukene var i full isolasjon.

– Han er fengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud, medieforbud og to uker i isolasjon, skriver Grønås i en SMS til Fædrelandsvennen.

Mannen ble lagt inn på sykehus etter at han ble pågrepet, og han er fortsatt innlagt. Fremdeles er han ikke i stand til å bli avhørt av politiet.

Tidligere denne uken sa politiet at de undersøker om spørsmål om ære kan ha vært utløsende for drapene som skjedde i familiens bolig. Kona var 42 år og syrisk statsborger, mens datteren var norsk statsborger.