Lastebil kjørte inn i hus i Brumunddal

NTB

Det oppsto store materielle skader da en lastebil rullet inn i en privatbolig i Brumunddal fredag ettermiddag. Det er ikke meldt om personskade.

– Vår hypotese er at det oppsto en teknisk svikt på kjøretøyet. Lastebilen sto i en liten bakke og begynte å rulle baklengs inn i boligen. Det er omfattende skader på huset, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han opplyser at ingen personer var til stede i huset da hendelsen skjedde, og at det heller ikke er meldt om skader på sjåføren.

– Ulykken skjedde i et boligfelt i utkanten av Brumunddal. Vi venter på en bergingsbil og vil fortløpende vurdere hvordan vi best mulig kan berge lastebilen uten at det oppstår flere skader på boligen, sier han.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokka 16.15 fredag.

