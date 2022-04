John Carew tiltalt for grov skatteunndragelse

NTB

Økokrim har tiltalt John Carew for grov skatteunndragelse av 5,4 millioner kroner. Den tidligere fotballstjernen benekter å ha gjort dette med forsett.

Det er Carews advokat Berit Reiss-Andersen som fredag bekrefter at den tidligere fotballspilleren er tiltalt for grov skatteunndragelse.

– Min klient bestrider deler av tiltalen som er tatt ut mot ham. Han har ikke handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd, sier Reiss-Andersen i en pressemelding.

Økokrim opplyser at tiltalen gjelder uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014–2016 og forsettlig grovt skattesvik for årene 2017–2019. Det var Skatteetaten som anmeldte Carew.

Skattepliktig inntekt

Ifølge Økokrim har Carew unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på totalt 12.828.462 kroner og formue på totalt 307.484.187 kroner.

– Unndratt skatt utgjør omtrent 5,4 millioner kroner, ifølge Økokrim.

– Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp, uttaler førstestatsadvokat Marianne Bender.

Større kunnskap om fotball

Carew bestrider tiltalepåstanden om forsett.

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung, og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende, sier Carew.

– Jeg fått råd som i ettertid har vist seg å være feil. Dette er leit for alle parter, men jeg har altså ikke handlet med overlegg, og jeg ser fram til å forklare det for retten, sier Carew.

Rådgiver

Rådene Carew sikter til, skal han ha fått fra sin rådgiver advokat Per Flod, heter det i pressemeldingen.

– Jeg har ingenting å si nå, det blir rettssak, så da vil jeg si det jeg har å si i retten, og bare der, sier Flod til VG om påstandene fra Carew og hans advokat.

Han sier at han sist snakket med Carew torsdag kveld, og at de fremdeles er venner.

Vil gjøre opp for seg

Forholdene i tiltalen gjelder skatteopplysninger fra de årene Carew har bodd i utlandet og hvilken informasjon som i denne perioden ble gitt til norske skattemyndigheter.

– Min klient har fått uriktige skatteråd, noe som har ført til at han feilaktig har trodd at han var skattemessig bosatt i UK. Han har også hele veien vært tydelig på at han ønsker å gjøre opp for seg, sier Carews advokat, Reiss-Andersen.

– Det er viktig at personer som har vært bosatt i utlandet og som ønsker å flytte hjem til Norge, også må gjøre dette skattemessig. Ønsker du å bo i Norge, må du også skatte til Norge, sier Bender.

Dersom man oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i året, anses man som bosatt i Norge.

Carew sier at han ønsker å gjøre opp for det som er gjort feil.

– Jeg har hele livet vært opptatt av hva som er rett og galt. Dersom jeg har gjort noe galt, har jeg alltid gjort opp for meg. Det ønsker jeg også å gjøre denne gangen, sier Carew.