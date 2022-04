NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 22. april.

Enighet i lønnsoppgjøret for finansbransjen

Finansforbundet og Finans Norge er kommet til enighet i lønnsoppgjøret for finanssektoren. Rammen for oppgjøret er på 3,7 prosent, det samme som i frontfaget.

Partene kom til enighet sent i går kveld, opplyste Finansforbundet i natt. Oppgjøret innebærer et generelt tillegg på 13.000 kroner i året.

Russebuss fra Oslo bortvist fra Sørøst politidistrikt – igjen

Politiet bortviste i natt seks russebusser fra Oslo fra Skaret på Ringerike. En av dem ble også bortvist natta før, og sjåføren blir derfor anmeldt.

Meldingen om støy kom rett etter klokka 1. Også i Gol sentrum og en rekke steder i Agder er det meldt om russebråk.

Zuccarello med hele tre målpoeng

Mats Zuccarello scoret målet som brakte Minnesota Wild inn igjen i kampen og sto også for to assists da laget vant 6-3 mot Vancouver Canucks. Kampen ble spilt i Minnesotas delstatshovedstad Saint Paul i natt norsk tid.

Nordmannens mål kom etter 18.36 i andre periode og brakte stillingen til 3-3. Han satte inn et håndleddsskudd bak målvakt Thatcher Demko etter en lekker pasning fra Kirill Kaprizov. Zuccarello hadde også assists på de to siste målene.

Ukraina avviser russiske påstander om at Mariupol har falt

Russiske påstander om at den strategisk viktige havnebyen Mariupol har falt stemmer ikke, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Byen har vært beleiret i snart to måneder, og i går kunngjorde Russlands president Vladimir Putin i en opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu på statlig TV at kampene for å «befri Mariupol» har vært vellykkede.

Byen fortsetter imidlertid å stå imot russerne, hevdet Zelenskyj i sin faste videotale i går kveld.

WHO anbefaler Pfizers koronapille

Verdens helseorganisasjon WHO sier de «sterkt anbefaler» bruk av Pfizers koronapille Paxlovid. Medikamentet er utviklet av amerikanske Pfizer for å behandle voksne som har mildt til moderat sykdomsforløp og som samtidig har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Anbefalingen kommer etter at det i to studier med nesten 3.100 pasienter viste seg at pilla reduserer risikoen for sykehusinnleggelse med 85 prosent. WHO anbefaler pilla over andre legemidler som remdesivir fra Gilead og Mercks molnupiravir.

Mann offisielt erklært som mistenkt i Madeleine McCann-saken

En mann i Tyskland er offisielt erklært som mistenkt i forsvinningen til den britiske treåringen Madeleine McCann i 2007, opplyser portugisiske myndigheter.

Tysk politi opplyste i 2020 at de etterforsket en tysk mann, som allerede satt fengslet, i forbindelse med forsvinningen. Han ble identifisert som Christian Brückner både i tyske og internasjonale medier og er i midten av førtiårene. Flere medier har torsdag identifisert mannen som er utpekt, som «Christian B».