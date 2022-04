Tredobling av hyttesalg over ti millioner

Erlend Kjernli - Finansavisen

HAFJELL: Terje Gjeisklid har trukket inn i varmen fra den sure vinden som blåser på Hafjell denne mandags formiddagen. Lunsjen er kommet på bordet, og i andre enden av lokalet sitter Anders Buchardt og peker ut av vinduet.

Dagbladets utsendte journalist og fotograf følger med, for det er fortsatt nyhetsverdi å hente i fjellheimen.

Det var nettopp Buchardt som solgte tomten der Gjeisklid og Fundamentgruppen skal bygge sitt neste luksusprosjekt på Hafjell. I første omgang er det snakk om seks hytter med en salgspris på 14,9 og 15,9 millioner kroner.

– Tre av hyttene ble solgt allerede ved salgsstart og vi tror på flere salg om kort tid, forteller Gjeisklid.

TETT PÅ LØYPA: Fundamentgruppen bygger chalet-hytter på Favntoppen på Hafjell. Her er et 3D-bilde av hvordan to av hyttene vil se ut. Les mer Lukk

Vi er tilbake i vinden som utbyggeren bedyrer at sjelden finner veien til Hafjell, i hvert fall med samme styrke som nå. Området vi står på har fått navnet Favntoppen, og utsikten til fjellmassivet i Rondane er det vanskelig å klage på. Om det blir ski-in er et unødvendig spørsmål, for noen av hyttene blir praktisk talt liggende i alpinanlegget.

– Det blir også noen litt mer tilbaketrukne hytter, forklarer Gjeisklid og peker noen meter bakover i terrenget.

Hyttene skal bygges i chalet-stil med en total salgsverdi på 93,4 millioner kroner. Men dette er bare første steg. Drøyt 20 enheter skal bygges her på 820 meter over havet. Til slutt kommer prosjektverdien opp i nærmere 350 millioner kroner for Fundamentgruppen.

PÅ TOMTEN: Terje Gjeisklid viser frem tomten Fundamentgruppen sikret seg på Favntoppen. Les mer Lukk

58 hytter til over ti millioner

Andelen hytter i high end-segmentet tar en stadig større plass i hyttemarkedet på fjellet. I 2017 ble det totalt solgt 21 hytter med en prislapp over ti millioner kroner. I 2020 var tallet 50, og i fjor 58.

– Utviklingen har vært helt ekstrem. Særlig tomtekostnaden har på de mest populære vinterdestinasjonene gått fra 1,5-2 millioner i 2015 til rundt fem millioner i dag, forteller Gjeisklid.

Fundamentgruppen startet med hytter på Trysil i 2008, men konsentrerte seg om boliger da finanskrisen tok til. I 2014 gikk de i gang med hyttebygging på Mosetertoppen på Hafjell.

Antall fjellhytter i fritt salg 2017 2018 2019 2020 2021 t.o.m. mars 22 0,1-1 millioner 525 441 420 412 407 74 1,1-2 millioner 495 495 460 591 535 80 2,1-3 millioner 591 559 602 652 585 88 3,1-4 millioner 371 402 436 544 550 87 4,1-5 millioner 183 215 240 330 355 51 5,1-7,5 millioner 131 143 165 275 343 85 7,5-10 millioner 28 30 43 64 73 14 10 millioner + 21 23 31 50 58 25 2345 2308 2397 2918 2906 504 Kilde: Prognosesenteret/Grunnboka

– I takt med at tomteprisene steg og området ble mer og mer populært kom også forespørslene om laftede hytter i en høyere prisklasse. Vi leverte de første hyttene i high-end-segmentet i slutten av 2015. Hyttene var på rundt 300 kvadratmeter, og prisklassen den gang var drøye ti millioner.

Skal du kjøpe disse hyttene i dag må du legge på noen millioner, for Gjeisklid har noen klare eksempler på den voldsomme prisutviklingen. I februar 2020 solgte Fundamentgruppen drøye 20 hytter i Mountain Chalet-prosjektet på Trysil. Prisklassen lå på mellom 7,5 og 9 millioner kroner.

– Vi har sett videresalg der prisen er gått opp med over to millioner.

Ikke rentesensitive

Til nå i år er det solgt 26 fritidseiendommer på fjellet med en prislapp over ti millioner kroner. Gjeisklid har selv bidratt ved å selge sin hytte på Mosetertoppen for 16 millioner.

Øystein Stray Spetalen er også blant selgerne. Leiligheten på Norefjell har fått nye eiere for 27 millioner kroner.

På kjøpersiden har Wikborg Rein-partner Herman Steen bladd opp nærmere 23 millioner for en hytte på Hafjell og tidligere Visma-topp Øystein Moan la 19 millioner på bordet for en hytte i Hemsedal.

Men det er Gelato-gründer Henrik Müller Hansen som leder an med hyttekjøpet til 28 millioner på Hafjell, som Finansavisen skrev om i slutten av mars. Etter to vanvittige år i hyttemarkedet fortsetter prisene bare oppover i 2022.

– Antall omsetninger har falt med 30 prosent, men prisveksten er likevel på over ti prosent, sier Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret.

– Etter to år med unormale volum i hyttesalget er vi nesten tilbake på nivået fra 2019.

To ganger i året utfører Prognosesenteret en spørreundersøkelse om husholdningenes planer for hyttekjøp. Den ferskeste undersøkelsen ble publisert nå nylig, og viser at antallet husholdninger som har disse planene holder seg på et rekordhøyt nivå med 240.000. Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt om hva som er de viktigste grunnene som begrenser ønsket om å kjøpe. Øverst kommer prisnivået, deretter energikostnader, eiendomsskatt, renteøkninger, miljødebatten, klimaendringer og nederst kommer krigen i Ukraina.

– Renteøkninger og høyere priser på strøm, mat og drivstoff slår ut på enkelte grupper. De som faller ut er kjøperne i de nedre prisklassene, forteller Øye.

Statistikk utarbeidet av Prognosesenteret viser at andelen hytter over ti millioner kroner har økt fra 0,9 til 3,6 prosent av det totale hyttemarkedet fra 2017 til i år. For hyttene opp til tre millioner er trenden motsatt.

– Vi tror prisene vil fortsette å stige fordi kjøpegruppen i det dyreste segmentet ikke er spesielt rentesensitive. I denne kjøpegruppen er personene rundt 50 år. De har bygget opp boligformuer over tid, har gode lønninger og frykter ikke for arbeidsplassene sine. Det er en ubekymret gruppe som i hele sin yrkesaktive alder har opplevd en oppgang i norsk økonomi, forteller Øye.

– Du kan gå gjennom Kapital-listen over de 100 rikeste og se hvem av dem som har hytte. Det er nok de fleste. Vis meg din hytte, så skal jeg si deg hvem du er.

SNIKTITT: Denne hytta solgte Fundamentgruppen for i underkant av 15 millioner kroner våren 2020. Eieren har valgt å beise med mørke farger. Les mer Lukk

Fleksibelt og nøkkelferdig

En tidligere kunde av Gjeisklid har gjort nettopp det, åpnet hytta si for at Finansavisen skal få ta en liten titt. Eieren vil verken ha bilde eller navn i avisen, men tømmerhytta ligger på Mosetertoppen, er på rundt 225 kvadratmeter og ble solgt for i underkant av 15 millioner kroner våren 2020.

– Slik markedet har vært i vinter ville nok prisen blitt tett oppunder 20 millioner nå, tror Gjeisklid.

– Gjør det litt vondt?

– Den utviklingen var ikke lett å spå. Når vi står her i dag er det lett å si at vi burde ventet med noen av prosjektene, men vi lever av å selge og bygge.

Tømmeret er slipt, pusset og beiset i mørke farger. I andreetasjen finner Gjeisklid ut at de må skru litt på justeringsbolten øverst på veggen.

– Tømmerhyttene synker mellom seks og ni centimeter i løpet av de første par årene. Der det er reisverk i deler av hytta må vi inn og etterjustere bolten som regulerer dette.

Med prosjektet på Favntoppen kan Fundamentgruppen skilte med salg for 850 millioner kroner i high end-segmentet. Mange av hyttene er oppført her på Mosetertoppen.

– De fleste tømmerhyttene her er det vi som har bygget, sier Gjeisklid og peker utover området der hyttene har poppet opp i raskt tempo de siste årene. Han har lært seg hva high end-kundene ønsker seg fra utbyggerne.

– Fleksibilitet på tidspunkt for private visninger er en selvfølge. Med en travel hverdag har det lenge vært en trend at man ønsker alt levert hundre prosent nøkkelferdig. Mange velger derfor plassbygde og komplette løsninger slik at det stort sett bare er å ta med seg flyttelasset til hytta.

– Er det lettere eller vanskeligere å selge nå?

– Markedet har vært godt i mange år og kundene er sånn sett ikke mange, men de siste to-tre vintrene har det nok likevel vært noe lettere å selge som følge av at flere har hatt fokus på Norge som ferieland, og trolig har man endret vanene for dette i mange år fremover. Til nå i år har markedet vært svært godt.

MYE SOM SKJER: På andre siden av skiheisen for Fundamentgruppens luksussatsing bygger Aksel Lund Svindal og Anders Buchardt Favn Hafjell. Les mer Lukk

Press på tomter

I Trysil kan Petter Birkrem i Privatmegleren skrive under på at de gode tidene for luksus i fjellet bare fortsetter. Han har opplevd en prisøkning på opp mot 20 prosent for hyttene som koster 10-20 millioner kroner.

HYTTEMEGLER: Petter Birkrem i Privatmegleren. Les mer Lukk

– Over all forventning, sier han.

Han har ventelister på folk ønsker seg hytter i denne prisklassen, men vil du enda høyere får du fort et problem i Trysil. Byggebegrensningen er på 200 kvadratmeter.

– Vi har også et problem med at det ikke er tomter til salgs, forteller Birkrem.

Om halvannet til to år blir det klart et nytt område med rundt 150 tomter. Men megleren har allerede 200 navn på venteliste.

– Så noen blir skuffet?

– Ja.

Som Finansavisen skrev i mars er tomter en utfordring også på Hafjell. Og det samme gjelder ikke minst på Geilo.

– Politikerne signaliserer at de ikke ønsker å regulere så mange flere tomteområder. Da øker attraktiviteten på de etablerte tomtene, sier Christian Haatuft i EiendomsMegler 1.

Han sier du fort havner et sted mellom tre og seks millioner kroner for en sentrumsnær tomt. Fem år tilbake var det snakk om mellom 2 og 3,5.

– Jeg solgte nylig en tomt for 6,8 millioner kroner. Den ble sist omsatt i 2002 for 1,95 millioner. Det er 20 år i mellom, men det sier likevel ganske mye.

HYTTEMEGLER: Christian Haatuft i EiendomsMegler 1. Les mer Lukk

Når du plusser på prisene for stål, sement og trevarer begynner det å bli ganske dyrt å bygge nytt.

– Noen har nok blitt litt småbleke i ansiktet og vurdert å kjøpe brukt i stedet. Det er med på å dra opp prisene.

Haatuft sier de største prisøkningene ble tatt i 2020 og i fjor for de dyreste hyttene. Til nå i år har det ligget ganske flatt, men med en liten økning.

– Hva tror du om tiden fremover?

– Nei, det er ikke lett å spå. Med urolighetene som er nå tror jeg mange av de som investerer i en fritidsbolig velger Norge. Fjellet er i større grad blitt en helårsdestinasjon, så vi er ganske heldig stilt der.

ENORM UTVIKLING: Den ene hytta etter den andre er blitt bygget på Mosetertoppen. Les mer Lukk

Corona har påvirket

Tilbake på Hafjell er lunsjen spist opp. Anders Buchardt har sagt hei, og noen ord om utsolgte tomter, før han hastet videre for fotografering med Dagbladet.

Gjeisklid tror prisene vil fortsette å ligge høyt på de mest populære områdene på grunn av begrensede tomtemuligheter. Utenom Favntoppen har han ingen prosjekter i high end-segmentet som per nå er klare for salg.

– Vi jobber med nye muligheter, men de siste to årene har corona påvirket prosessene med tanke på nye reguleringer i fjellet med forsinkede kommuneplaner og lokale tilpasninger for hvor man setter grensen for utbyggingen i fjellet.

Kelneren på restauranten står og venter på nye kunder. Han kan nyte stillheten nå, men påskerushet er bare noen svinger unna.