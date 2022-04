Dagbladet: Norsk selskap mottok russisk olje etter innføring av sanksjoner

Esso Norge mottok en bestilling av russisk olje etter at sanksjoner som skal begrense handel med Russland, ble innført.

NTB

Esso Norge bekrefter at de nylig mottok et last med russisk olje. De sier bestillingen ble gjort før invasjonen, og at det ikke er brudd på sanksjonene.