Passasjer anker dom etter dødsulykke i Kvål

NTB

En 17 år gammel gutt dømt for medvirkning til en trafikkulykke som tok av livet av en 16-åring, anker dommen avsagt av tingretten.

– Han mener at han ikke har medvirket til sikk sakk-kjøringen like forut for utforkjøringen som førte til at passasjeren omkom. Tingretten legger også til grunn i dommen at han ikke var klar over sjåførens sikksakk-kjøring like før utforkjøringen, opplyser forsvarer Torfinn Svanem til Trønderbladet.

Gutten, som var passasjer i bilen, ble dømt til 240 timers samfunnsstraff og til å betale den avdødes foreldre 125.000 kroner i erstatning, samt sperrefrist på førerkort i fire år. Trøndelag tingrett kom enstemmig til at de to skoleelevene skulle dømmes for å ha forårsaket at kameraten døde.

Retten mente at 17-åringen medvirket til ulykken ved skrål, filming, sending av bilder og video, samt å ha oppfordret til høy hastighet.

Ifølge tingretten kan hastigheten ha vært oppe i 120 til 128 kilometer i timen i en 70-sone da sjåføren skrenset flere ganger, kjørte utfor og rullet rundt med bilen.

Det var tre mindreårige gutter som i fjor mai kjørte av veien ved Kvål i Melhus, og som endte med at den ene gutten døde av skadene. Gutten som kjørte bilen, har godtatt sin straff og vil utføre 300 timers samfunnsstraff og betale 125.000 kroner i erstatning til foreldrene til den avdøde kameraten. Han ble også dømt til sperrefrist på førerkort i fire år.