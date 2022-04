Tidligere innsatte saksøker staten etter nakenvisitasjoner i fengsel

Tre personer saksøker staten på bakgrunn av å ha blitt rutinemessig nakenvisitert i Bergen fengsel. Les mer Lukk

NTB

Et advokatfirma har fått rundt 150 klienter som vil ha erstatning for nakenvisitasjoner i norske fengsler. Tre av dem er valgt ut for å gå til sak mot staten.