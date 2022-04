Arve Tellefsen om separasjonen: – Det er en sorg

Arve Tellefsen (85) har turnert over hele verden og spilt med flere av verdens fremste orkestre og dirigenter. Han har mottatt en rekke priser, blant annet fem Spellemannspriser, inkludert Hedersprisen.

Ett år etter at den folkekjære fiolinisten tok ut separasjon med Kristin Slørdahl, forteller han om den vanskelige tiden og det å være alene.

– Det har vært en tung og krevende tid. Jeg håper og tror at vi skal finne tilbake til hverandre. Hun jeg fremdeles er gift med, er en flott kvinne og mor for våre jenter, sier Tellefsen i et intervju med Dagbladet.

Stjernefiolinisten giftet seg i 2005 med den 24 år yngre Slørdahl. Vielsen fant sted i den norske ambassaden i Stockholm. Paret skal ha kjent hverandre i mange år før de til slutt fant sammen.

Men etter 15 års samliv tok det brått slutt. 85 år gamle Arve Tellefsen legger ikke skjul på at det er tøft å bli alene, og at det ikke var slik han så for seg alderdommen.

– Det er ikke alltid lett å være i et forhold

Kontakten med kona, som han fortsatt omtaler henne som, og de to døtrene, er fortsatt god. Men han føler fortsatt skyld for at samlivet gikk i grus.

– Det er en sorg, og når barn er involvert, blir ting tyngre. Men det er ikke alltid lett å være i et forhold, forteller Tellefsen til avisen.

I 2009 ble det avduket en statue av Tellefsen i Trondheim. Avdukingen ble utført av Tellefsens døtre, som nå er 17 og 19 år.

I 1989 startet han sin egen Oslo Kammermusikk Festival, som finner sted hver sommer i midten av august. Les mer om den avholdte musikeren her.