Nå kan du sende nødhjelp til Ukraina kostnadsfritt

NTB

Privatpersoner kan nå kostnadsfritt sende pakker med nødhjelp til Ukraina fra Postnord.

Pakkene fra Norge vil kjøres til Polen, hvor det ukrainske postvesenet (Ukrposhta) henter og distribuerer varene videre inn i Ukraina til de stedene i landet der behovet er størst, opplyser Postnord.

– Mange ønsker å støtte det ukrainske folket i en helt forferdelig situasjon. Nå tilbyr vi å sende den enkelt og gratis, og å få hjelpen hele veien til det ukrainske folket, sier administrerende direktør i Postnord Norge, Robin Olsen.

Selskapet har 22 steder hvor pakkene kan leveres inn og sendes til Ukraina uten kostnad.

Pakken kan være på inntil 20 kilo og ha en maksimal størrelse som en «vanlig flyttekartong». Man kan kun sende én type vare per pakke, for eksempel én pakke med mat og én med hygieneprodukter – for at varene enklere skal kunne distribueres til rett sted når de kommer til Ukraina.

Det ukrainske postvesenet har formidlet at de ikke ønsker klær , med unntak av termoundertøy (ull- og superundertøy).

For å sende må man fylle ut et registreringsskjema på Postnords hjemmeside og få en kode som man tar med til stedet der pakken skal sendes.