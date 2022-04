NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 20. april.

Zelenskyj: Russland sender nesten alt de har

Russland sender inn nesten alt de har til offensiven mot Donbas, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– De sender nesten alt og alle som kan bekjempe oss, sa Zelenskyj i en videotale tirsdag kveld.

Ifølge ham har de russiske styrkene trappet opp innsatsen betraktelig mot Kharkiv-området i øst og mot Dnipro sentralt i landet. I Mariupol er situasjonen stadig svært alvorlig, ifølge Zelenskyj. Selv om Russland hevder de kun angriper militære mål, fortsetter de med å rette angrep mot boligområder og å drepe sivile, ifølge ham.

Fire millioner får igjen gå utendørs i Shanghai

Ytterligere fire millioner innbyggere i Shanghai får igjen bevege seg utendørs, da myndighetene letter på koronatiltakene i byen. Dermed får til sammen nesten 12 millioner innbyggere forlate boligen sin, sier tjenestepersonen Wang Ganyu til nyhetsbyrået AP.

De fleste av Shanghais 25 millioner innbyggere har blitt nødt til å holde seg hjemme siden myndighetene innførte svært strenge smitteverntiltak etter en smitteøkning.

IAEA har kontakt med Tsjernobyl igjen

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har etter fem uker gjenopprettet kontakten med Tsjernobyl-kraftverket.

Russiske styrker inntok kraftverket 24. februar og kontrollerte det i fem uker før de trakk seg tilbake 31. mars. IAEA mistet kontakten med kjernekraftverket 10. mars.

– Dette var åpenbart ikke en holdbar situasjon, og det er veldig gode nyheter at tilsynsmyndigheten nå kan kontakte kraftverket direkte når det trengs, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi i en pressemelding.

Ny assist fra Zuccarello i Wild-seier

Mats Zuccarello noterte seg for enda en målgivende pasning da Minnesota Wild vant 2-0 på hjemmebane i St. Paul tirsdag.

Med tirsdagens målgivende er Zuccarello nå oppe 53 assist denne sesongen. Han forbedret dermed sin egen klubbrekord for flest målgivende i én sesong. Mot St. Louis Blues forrige uke passerte nordmannen 500 målpoeng i ishockeyligaens grunnspill, og etter seieren over Canadiens er han oppe i 502.

Flere personer overfalt i Drammen

En mann ble pågrepet etter at flere personer ble overfalt i Drammen natt til onsdag. Den pågrepne er kjent fra politiet fra tidligere, og ble pågrepet i sin bopel. Politiet er kjent med at det er tre fornærmede, som ikke er fysisk skadd.

En annen mann ble først satt i arrest, mistenkt for to overfall. Et nytt overfall senere på natten førte politiet til mannen som til slutt ble pågrepet.

Flere evakuert etter brann i boligblokk

Nødetatene rykket i 4.30-tiden natt til onsdag ut til en brann i en blokkleilighet på Løren i Oslo. Om lag 30 personer ble evakuert før brannen ble slokket.

Klokka kvart på fem var brannen blitt slokket. Politiet har ikke informasjon som tilsier at noen ble skadd i brannen.