Person alvorlig skadd i voldshendelse i Stjørdal

NTB

Politiet i Trøndelag opplyser at en mann i 20-årene er alvorlig skadd og fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Stjørdal. En person er pågrepet.

Politiet meldte om hendelsen tirsdag kveld ved 19.15-tiden. I forbindelse med en slåsskamp med tre menn i 20-årene skal en av de involverte ha blitt skadd.

– En person er alvorlig skadd og fraktet inn til St. Olavs hospital, skriver Trøndelag politidistrikt.

– Det var ambulansepersonellets vurdering av skadene, og de kjørte vedkommende til St. Olavs hospital umiddelbart, sier operasjonsleder Rune Brandmo til NTB.

Han sier politiet har kontroll på de to andre som skal ha vært involvert i slåsskampen, men at de foreløpig ikke har oversikt over bakgrunn for konflikten.

En person er ved 19.40-tiden pågrepet, opplyser politiet.

– Det er litt uvisst hva som lå bak og om det har blitt brukt noen gjenstander i forbindelse med basketaket, sier Brandmo.

Hendelsen utspant seg i Monsberga friluftsområde i Stjørdal sentrum. Politiet er tirsdag kveld på stedet med flere enheter og søker etter involverte og vitner.

Saken oppdateres