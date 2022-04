To fotgjengere påkjørt i Molde

NTB

En mann og et barn blir kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt i Molde tirsdag. Ifølge politiet har sjåføren trolig fått et illebefinnende før påkjørselen.

Fører og passasjer i bilen blir kjørt til legevakten for undersøkelse, melder Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter like før klokken 18 tirsdag.

Skadeomfanget for de to påkjørte er ukjent.

– Det er to personer som har blitt påkjørt i et gangfelt. Det er sannsynligvis et sykdomstilfelle hvor bilføreren har fått et illebefinnende, sier Arild Reite, operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, til Nettavisen.

Politiet meldte om ulykken litt før klokken 18 tirsdag. Nødetatene ble sendt til stedet.

