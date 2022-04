Vaksiner mot lungebetennelse blir delt ut til kommunene

NTB

Overskuddslageret av vaksiner mot lungebetennelse skal gis bort til kommuner slik at de kan komme til nytte før de går ut på dato.

Før påske ble det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) har 50.000 doser pneumokokkvaksiner på lager som går ut på dato i juni.

Høyre krevde at vaksinene måtte gis bort slik at de kan tas i bruk i stedet for at de blir destruert. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) bekrefter at vaksinene skal sendes ut til kommunene.

– FHI har kjøpt inn tilstrekkelig vaksine, men på grunn av pandemien har det vært gitt færre pneumokokkvaksiner enn forventet. Noen vaksiner vil derfor kunne gå ut på dato dersom de ikke brukes raskt, skriver Kjerkol i et svar til Stortinget på spørsmål fra Høyres Sveinung Stensland.

– FHI fikk derfor beskjed den 4. april om å gi ut de dosene som går ut på dato i juni 2022, gratis til kommuner, slik at disse vaksinene kommer til nytte, skriver hun.

Bakgrunnen for at FHI har ekstra vaksiner på lager var at det tidligere oppsto en mangelsituasjon. Våren 2020 anbefalte FHI at alle over 65 år skulle la seg vaksinere mot lungebetennelse, noe som førte til høy etterspørsel og at lagrene gikk tomme. I 2021 sikret FHI seg derfor et større lager med slike vaksiner, ifølge Dagens Medisin , som først omtalte saken.

Men coronapandemien og massevaksinering med gjentatte påfyllingsdoser førte til stans i pneumokokkvaksineringen, og dermed har disse vaksinene blitt liggende på lager.