Tre biler i brann på parkeringsplass i Lørenskog

NTB

Tre biler står i brann på en parkeringsplass ved et boligfelt i Lørenskog.

Det er ikke fare for spredning, skriver Øst politidistrikt på Twitter like etter midnatt.

Politiet fikk først melding om brann i én bil på Finstadsletta, og nødetatene rykket ut. Så skriver politiet at tre biler er i brann. Når nødetatene er ankommet stedet, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen til NTB at det drives med slokking, og at brannen trolig har spredt seg fra én bil til de andre.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, sier Samuelsen.