Biskop reagerer på kirkeaksjonen i Skien under påskegudstjeneste

NTB

Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark mener aksjonen til rødkledde aksjonister i Skien kirke 1. påskedag var upassende.

– Generelt går du ikke inn og forstyrrer en annens gudstjeneste. De tilbakemeldingene jeg har fått er dessuten at flere ble redde. Noen trodde det var terrorister som kom. Slik skal det ikke være i en kirke, sier han til Vårt Land.

Reinertsen syns også det var upassende at en prest ledet an aksjonen i liturgiske klær. Han opplyser at han er i dialog med presten, selv om hun ikke er ansatt i Agder og Telemark bispedømme.

– Bruk av liturgiske klær en bagatell

Teolog og prest Ellen Hageman sier til avisa at det ikke var aksjonistenes intensjon at noen skulle bli redde på grunn av aksjonen, og at dette er tilbakemeldinger de vil ta på alvor.

Hun sier at hensikten med aksjonen var å vise hva mennesker som art gjør mot andre arter. Hageman mener hva hun hadde på seg, ikke er noe stort problem.

– Vi er blant annet bekymret for naturtap og for at det ikke finnes noe nasjonalt regnskap for hvor mye natur som forsvinner hvert år. At jeg bryter Den norske kirkes retningslinjer for bruk av liturgiske klær, synes jeg i denne sammenheng er en bagatell, sier hun.

Aksjonerte 1. påskedag

Det var ved 12-tiden 1. påskedag at sju aktivister fra gruppen Extinction Rebellion gikk til aksjon med døde dyr på kors under påskegudstjenesten i Skien kirke.

Demonstrantene ble stanset av kirkegjengere, som fysisk dro minst en av aksjonistene ut av kirken.

Aksjonistene har opplyst at dyrene var blitt funnet døde i naturen, og at kirken ble valgt fordi det er en statsfinansiert majoritetskirke med mål om å være en viktig institusjon som påvirker verdier, moral og etikk i samfunnet.