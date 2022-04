Ansiktet ditt ser annerledes ut på en selfie

Anders Moen Kaste - Forskning.no

Nesen blir større og haken blir mindre når du tar bilder av deg selv med mobilen.

Jo nærmere du kommer, jo mer ulik deg selv blir du på bilder. Det viser en studie gjort av forskere ved University of Texas Southwestern i USA.

Selfiene forvrenger ansiktstrekkene dine, viser studien.

Les også: Derfor blir noen avhengige av mobiltelefonen

Mange vil forandre på nesen

Om unge mennesker kun bruker selfier for å vurdere sitt eget utseende, kan de få problemer, mener forskerne.

– Det kan hende de går til en plastikkirurg for å fikse problemer som ikke eksisterer andre steder enn i den digitale verden, sier forsker Bardia Amirlak i en pressemelding. Studien er publisert i tidsskriftet Plastic and Reconstructive Surgery.

Amirlak er selv plastikkirurg. Han forteller at stadig flere unge mennesker bruker bilder tatt med telefonen for å forklare hva de ønsker å oppnå med et inngrep.

De unge ønsker spesielt ofte å forandre på nesen, forteller forskeren.

Les også: Selfier svekker selvtilliten

Jo kortere avstand, jo mer forvrengt

30 frivillige deltok i studien til Amirlak og kollegene hans. Det var 23 kvinner og syv menn. Forskerne tok tre bilder av hver deltaker. Lyset og alle andre forhold var de samme, men bildene ble tatt fra forskjellig avstand.

To av bildene ble tatt fra 30 og 45 centimeters avstand. Det tilsvarer bilder tatt med mobilkameraet - altså selfier. Et tredje bilde ble tatt fra halvannen meters avstand, det vil si et typisk portrettbilde.

Ansiktstrekkene framsto som veldige forskjellige. Jo nærmere ansiktet bildet ble tatt, jo mer forvrengt virket det.

Les også: Får ungdommer «horn» på grunn av mobiltelefonen?

Større nese, mindre hake

I gjennomsnitt så nesen mer enn seks prosent lengre ut på bildet med kortest avstand, og mer enn fire prosent lengre på den nest korteste avstanden.

På selfiene så også nesen bredere i forhold til resten av ansiktet.

Samtidig fikk nærbildene haken til å krympe. Det forsterket inntrykket av en større nese.

Les også: Mobilen stjeler øyeblikkene

Ville ha operasjoner basert på bilder

Også en annen studie har vist at selfier får nesen til å se bredere ut.

Annonse

I denne studien kom forskerne frem til at neseroten så 30 prosent bredere ut på en selfie sammenlignet med et portrettfoto på vanlig avstand.

Plastikkirurgen som stod bak denne studien, hadde erfart det samme som Bardia Amirlak. Mange unge kom på kontoret hans og ønsket operasjoner basert på det de så på bildene som de hadde tatt av seg selv.

En selfie gir rett og slett ikke et riktig bilde av hvordan du ser ut, konkluderte forskerne bak studien fra 2018.

Referanse:

Pressler, Mark., Kislevitz, Mikaela L., Davis, Justin og Amirlak, Bardia. (2022). Size and Perception of Facial Features with Selfie Photographs, and Their Implication in Rhinoplasty and Facial Plastic Surgery. Plastic and Reconstructive Surgery.

(Artikkelen er først publisert av forskning.no)