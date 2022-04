Melding om snøscooterspor inn i snøskred i Oppdal

NTB

Luftambulansen ble kalt ut etter meldinger om spor fra snøscooter ble funnet inn i et rasområde i Heggvollbotten i Oppdal. Politiet advarer om stor snøskredfare i området.

Politiet i Trøndelag fikk mandag ettermiddag melding om at snøscooterspor var observert inn et område der var gått et ras ved Heggvollbotten.

– Det er ukjent når skredet har gått. Vi ber om at personer i området med kjennskap til dette varsler politiet, skrev Trøndelag politidistrikt først om varselet.

En luftambulanse ble sendt inn til området for å undersøke om det stemmer at spor går inn i skredet. Politiet har ikke fått melding om at noen er savnet.

– Politiet har fått opplysninger om at skredet har gått tidligere. Luftambulansen har gjort overflatesøk, ser ikke ut som at scootersporene er ferske, skriver politidistriktet klokka 18.09 mandag kveld.

– Luftambulansen har sjekket ut flere skred som har gått i samme område. Ingenting som tyder på spor inn i skredene. Stor fare for at flere skred vil gå i området i dagene som kommer. Dette grunnet snøsmelting, skriver politiet i en oppdatering.

Saken oppdateres