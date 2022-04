Flygeledere har anket dom om pauser etter tap i tingretten

NTB

Etter at Oslo tingrett ikke ga flygelederne støtte i kravet om nødvendige hvilepauser helt uten beredskap, har de anket saken til lagmannsretten.

Flygelederne tapte tidligere i år søksmålet de hadde anlagt mot arbeidsgiveren Avinor etter anklager om at dagens vaktplaner bryter med EUs krav om pauser og sikkerhet.

Flygelederne mener pauseordningen går på sikkerheten løs, men tingretten delte ikke denne oppfatningen, skrev Nettavisen om dommen i slutten av februar.

Ifølge en EU-forordning som ble implementert i norsk lov for et drøyt år siden, må flygelederne gis pauser i løpet av vakten der de ikke må utføre arbeidsoppgaver. Det er for å sikre hvile og restitusjon.

Fagforeningen med 600 ansatte ved 20 kontrolltårn over hele landet, har nå anket dommen videre, skriver Dagens Næringsliv. Flygelederne mener Efta-domstolen bør se på de nye reglene og gi noen råd om hvordan norske domstoler skal forholde seg til dem.

– Vi anker med bakgrunn i at vi finner dommen unyansert og feil. I og med at dette er EU-lovgivning, er det naturlig at Efta-domstolen får saken til gjennomgang for å komme med en rådgivende uttalelse knyttet til hvordan rammeverket skal tolkes, sier leder Robert Gjønnes i Norsk flygerforening.