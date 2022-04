NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 2. påskedag 18. april

Nye opptøyer i Malmö-bydel

Natt til mandag var det nye opptøyer i bydelen Rosengård i Malmö. Politiet ble møtt av steinkastende ungdommer, og en skole og flere biler ble påtent.

Uroen startet i 23-tiden søndag da om lag hundre personer, hovedsakelig ungdommer, samlet seg. Flere branner ble påsatt, og det ble kastet stein mot politiet, som svarte med tåregass.

Ukraina kritiserer våpenforsinkelser

President Volodymyr Zelenskyj langer ut mot forsinkede våpenleveranser til Ukraina og sier Russland tolker det som et godkjentstempel for fortsatt krigføring.

– Hver eneste våpenforsinkelse, hver eneste politiske forsinkelse er en tillatelse for Russland til å ta flere ukrainske liv. Det er slik Russland tolker det. Det bør ikke være tilfelle, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Brann i prestegård i Bø i Vesterålen

Den nesten 100 år gamle prestegården i Bø i Vesterålen brant ned natt til mandag. Bygningen ble fullstendig overtent.

En person som befant seg i bygningen kom seg ut ved å hoppe fra andre etasje og ble fraktet til sykehus med luftambulanse.

Ifølge brannvesenet er det ikke spredningsfare, da det er langt til nærmeste bygning. Bø kirke fra 1824 ligger i nærheten, men skal ikke være i fare på grunn av vindretningen.

Første koronadødsfall i Shanghai-nedstenging

For første gang siden millionbyen Shanghai stengte ned for å håndtere et smitteutbrudd, har det blitt registrert dødsfall knyttet til utbruddet. Tre personer døde på sykehus, opplyser byens myndigheter.

Byen og dens 25 millioner innbyggere står midt i det største koronautbruddet siden den første smittebølgen i Wuhan for over to år siden og lever med svært strenge koronatiltak.

Zuccarello og Wild sikret sluttspillplass i NHL

Minnesota Wild er sikret plass i Stanley Cup-sluttspillet etter 5-4-seier i spilleforlengning mot San Jose Sharks 1. påskedag.

Dermed blir det sluttspillhockey for Mats Zuccarello også denne sesongen. Søndag ble det verken mål eller målpoeng for Zuccarello, men nordmannen fikk 14.19 minutter på isen.

Zuccarello amp; Co. kommer høyst sannsynlig til å møte St. Louis Blues i sluttspillets første runde.