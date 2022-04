Rusdebatten deler Norge i to

NTB

I en fersk undersøkelse i VG svarer 42 prosent at de stiller seg negative til avkriminalisering av narkotika til eget bruk, mens 39 prosent er positive.

19 prosent er ikke helt sikre på om de er for eller imot ifølge undersøkelsen som Respons Analyse har utført for avisen.

At narkotika til eget bruk avkriminaliseres, betyr at man ikke straffes for bruk og besittelse av mindre doser.

– Vi vet jo at mange ikke forstår hva avkriminalisering betyr og tror narkotika blir lovlig. Med rusreformen ville det være forbudt, men møtes med andre reaksjoner enn straff, sier Ina Spinnangr, talsperson for Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Den såkalte rusreformen – Solberg-regjeringens forslag om å avkriminalisere narkotika – ble nedstemt i Stortinget i fjor. Stortinget vedtok likevel noen små endringer i straffeloven og fjernet blant annet fengsel som straffereaksjon for mindre narkolovbrudd.

I forrige uke slo Høyesterett fast at rusavhengige ikke skal få straffereaksjon for kjøp og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk.