Arbeidstilsynet stanset hyttebygging i fem av fem kontrollerte prosjekter

NTB

Da Arbeidstilsynet kontrollerte hyttebygging i Geilo og Uvdal, stanset de alle prosjektene de inspiserte på grunn av livsfarlige arbeidsforhold.

I fjor kjøpte nordmenn hytter for over 37 milliarder kroner. Det er ny rekord for hyttesalget.

Ved fem av fem byggeplasser Arbeidstilsynet kontrollerte på strekningen Gol – Geilo – Uvdal i mars, stanset de arbeidet på grunn av «overhengende fare for liv og helse».

– Når vi finner lovbrudd hos fem av fem byggeplasser vi kontrollerer, sier det noe om hyttebransjen, sier seniorinspektør Kenneth Tønnessen i Arbeidstilsynet til Aftenposten.

Han er sjokkert over forholdene i hyttekommunene.

– Vi ser en bransje hvor selskapene har unngått å bli kontrollert altfor lenge. Og hvor lovløshet har lønnet seg, sier han.

Det hører med til historien at da Arbeidstilsynet foretok et nytt kontrollbesøk for å sjekke om forholdene de hadde påpekt var bedret, viste det seg at det ble jobbet videre på alle byggeplassene, selv om selskapene ikke hadde lov.

Arbeidstilsynet vedtok derfor «brudd på stans». Et slikt vedtak kan senere føre til bøter.