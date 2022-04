Foto: Det ukrainske presidentskapet via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til påskeaften 16. april.

Zelenskyj: Opp mot 3.000 ukrainske soldater er drept

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier myndighetene tror at mellom 2.500 og 3.000 ukrainske soldater er drept så langt i krigen.

I et lengre intervju med kanalen CNN sier Zelenskyj at om lag 10.000 soldater i tillegg er såret og at det er vanskelig å vite hvor mange av dem som overlever.

Astronauter tilbake på jorda etter Kinas lengste romferd

Tre kinesiske astronauter landet lørdag i Indre Mongolia, nord i Kina, etter 183 dager i verdensrommet, rapporterer statlige medier.

Trioen har tilbrakt seks måneder om bord på den uferdige romstasjonen Tiangong etter å ha blitt skutt opp fra Gobi-ørkenen i oktober.

Zelenskyj har diskutert Mariupols skjebne

President Volodymyr Zelenskyj sier han har diskutert den beleirede havnebyen Mariupols skjebne med landets etterretning og militære ledere.

– Detaljene kan ikke offentliggjøres nå, men vi gjør alt vi kan for å redde våre folk, sa Zelenskyj i sin tale til nasjonen natt til lørdag.

Bidens skattemelding offentliggjort

USAs president Joe Biden, som i motsetning til sin forgjenger har lovet full åpenhet om sin private økonomi, hadde sammen med kona Jill Biden en inntekt på 610.702 dollar i fjor.

Paret rapporterte inntekten, som tilsvarer nærmere 5,3 millioner kroner, til skattemyndighetene for 2021. De betalte 24,6 prosent skatt, noe som utgjør 150.439 dollar, opplyser Det hvite hus.

«Moren» til Jerry Seinfeld er død

Liz Sheridan, som spilte Jerry Seinfelds mor Helen i komiserien «Seinfeld», er død. Hun ble 93 år gammel.

Rollen i «Seinfeld», der hun spilte hovedpersonens omsorgsfulle og svært curlinginteresserte mor, var hennes mest kjente, men den kom etter flere tiår på scenene.