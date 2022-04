Tre personer til sykehus etter frontkollisjon i Balsfjord

NTB

Tre personer ble fredag fraktet til sykehus etter en frontkollisjon i Meistervik i Balsfjord. De har lettere skader.

Universitetssykehuset Nord-Norge bekrefter på Twitter at to menn i 30-årene og en kvinne i 20-årene ble fraktet til sykehuset i Tromsø for sjekk. Alle har lettere skader og blir værende til observasjon.

To biler var involvert i ulykken.

– Innringer opplyste at alle fire var våkne, men at de var i sjokk og hadde smerter, sa operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB tidligere fredag ettermiddag.

Han fortalte at luftambulansen kom til stedet og tok med seg «to eller tre» av de involverte i ulykken til sykehus. Andre nødetater rykket også ut.

Politiet meldte om ulykken i 15-tiden langfredag.