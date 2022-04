TV 2: Polititabbe kan ha gjort at Kristiansen fikk vite at Andersen var pågrepet

Viggo Kristiansen (t.v.) og hans far Svein Kristiansen etter at førstnevnte i fjor sommer ble løslatt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Da Viggo Kristiansen ble pågrepet for Baneheia-drapene skal han ha spurt om Jan Helge Andersen også var tatt. Det kan skyldes en polititabbe.

TV 2 skriver at politirapporter viste at Kristiansen ble informert om pågripelsesbeslutningen før han spurte om også Andersen hadde blitt tatt. Ifølge TV 2 sto det følgende i dokumentet som ble lest opp for Kristiansen:

«Fredag 19. mai 2000 om kvelden i Baneheia i Kristiansand drepte han sammen med Jan Helge Andersen ved bruk av kniv Lena Sløgedal Paulsen f. 14.05.90 og Stine Sofie Sørstrønen f. 10.05.92, samt deltok i voldtektene».

Kristiansens spørsmål om også Andersen hadde blitt pågrepet, er blitt brukt mot Kristiansen senest i en uttalelse fra statsadvokaten i Agder i 2019.

Der blir det påpekt at Kristiansen reagerte kaldt på pågripelsen og at han spurte om Andersen også var blitt tatt, uten at han hadde fått informasjon om det.

Politi og statsadvokat har ikke ønsket å kommentere de nye opplysningene overfor TV 2.

– Noen i politiet har i alle disse årene visst at Viggo Kristiansen ble forevist Jan Helges navn når han ble arrestert. De har visst at hans spørsmål var helt naturlig. Likevel har de brukt det mot ham og holdt det skjult, sier Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin.

Kristiansen ble løslatt etter at saken hans ble gjenopptatt. Oslo politidistrikt etterforsker nå Baneheia-saken, og det er ventet at etterforskningen avsluttes i løpet av våren.