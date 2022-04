Foto: Det ukrainske presidentskapet via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til langfredag 15. april.

Zelenskyj takker folket for 50 dager med motstand

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker det ukrainske folk for å ha stått imot 50 dager med russisk aggresjon siden invasjonen startet 24. februar.

– Takket være gud, styrkene våre og folket vårt har vi forsvart det meste av landet vårt, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

Dødstallet stiger etter ekstremvær i Sør-Afrika



I alt 341 personer er funnet døde etter at store nedbørsmengder førte til oversvømmelser og jordskred i den sørafrikanske provinsen KwaZulu-Natal, og tallet ventes å stige.

Flere tusen er rammet av uværet ved landets østkyst, og mange er fortsatt savnet. Det regnes som den verste værkatastrofen i Sør-Afrikas historie.

Zuccarello poengløs i ny Wild-seier

Mats Zuccarello gikk av isen uten målpoeng i 3-2-seieren over gamleklubben Dallas Stars i natt. Dermed jakter han fortsatt på sitt 500. målpoeng i grunnserien i NHL.

Nordmannen har scoret 162 mål og slått 337 assists, til sammen 499 målpoeng. Medregnet sluttspill har han 546 målpoeng.

Meldinger om angrep flere steder i Ukraina

Det ble meldt om kraftige eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv og Kherson i natt. Flyalarmen skal ha gått over hele landet.

Nyhetsbyrået Reuters siterer lokale medier på at det ble hørt kraftige eksplosjoner både i Kyiv og i havnebyen Kherson i sør, men legger til at de ikke har kunnet verifisere opplysningene. Flere boligområder i Kharkiv, Ukrainas nest største by, blir angrepet med artilleriild, sier guvernør Oleh Synebugov, ifølge CNN.