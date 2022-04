NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Dødsulykke på E6 på Romerike

Politiet bekreftet i natt at én mann i 40-årene mistet livet, mens en annen kom uskadd fra en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog på E6 ved Olavsgård i Lillestrøm kommune.

Politiet meldte om ulykken klokka 22.39. Rett etterpå opplyste de at minst én var omkommet. Til VG opplyser politiet at føreren av personbilen er omkommet, mens føreren av vogntoget oppgis å være uskadd. Ingen andre var involvert i ulykken. De pårørende til den omkomne er varslet.

Person døde i hyttebrann i Skiptvet

En person er funnet død i brannruinene etter ei hytte i Viken fylke. Meldingen om brannen kom sent i går kveld. Da var en person ikke gjort rede for.

– Det er funnet en død person i brannruinene. Pårørende til savnede er orientert om dette, opplyste operasjonssentralen ved halv to-tiden.

Politivideo av svart mann som blir skutt, vekker harme i Michigan

Politiet i Grand Rapids i Michigan har offentliggjort en video som viser hvordan en svart mann ble skutt og drept av en politimann. Hendelsen fant sted 4. april, men videoen ble ikke gjort tilgjengelig før i natt. I den kan man se at betjenten, som ikke er navngitt, ligger på ryggen til 26 år gamle Patrick Lyoya, før han skyter ham i hodet.

Lyoya døde av skadene. Situasjonen oppsto etter at politiet stanset ham fordi han kjørte med skilter som ikke tilhørte bilen. Hundrevis demonstrerte i Grand Rapids etter at videoen ble offentliggjort, skriver nettavisa MLive. Det bor rundt 200.000 i byen.

Deilas New York nådde ikke finalen i mesterligaen

New York City FC tapte sammenlagt 2-4 for Seattle Sounders i den nordamerikanske mesterligaen onsdag. Dermed ble det ikke finaleplass på Ronny Deilas mannskap.

New York-laget måtte revansjere 1-3-tap fra bortekampen for å ta seg til finale i Concacafs mesterliga mot mexicanske UNAM Pumas.

Russisk krigsskip i brann i Svartehavet – Ukraina hevder å stå bak

Ukrainske styrker har truffet det russiske krigsskipet Moskva i Svartehavet med missiler, ifølge guvernøren i Odesa. Russland bekrefter at skipet står i brann.

– Neptun-missiler som vokter over Svartehavet, forårsaket svært alvorlige skader på det russiske skipet. Lenge leve Ukraina, skriver Odesa-guvernør Maksym Martsjenko på meldingstjenesten Telegram.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder at skipet står i brann, men fra russisk hold heter det at årsaken er ukjent. De skriver imidlertid at ammunisjon har blitt detonert på skipet og at det har fått store skader. Videre heter det at alt mannskap er evakuert.